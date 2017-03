Champions League, difensori goleador: Ramos giù dal podio. C'è un italiano!

08/03/2017 22:24

CHAMPIONS LEAGUE GOLEADOR DIFENSORE RAMOS / Con il gol contro il Napoli sono a saliti a 10 le reti messe a segno in Champions League da Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha spesso realizzato gol decisivi, come nella finale contro l'Atletico Madrid dello scorso anno.

Ramos, però, non è l'unico difensore goleador della storia. Lo spagnolo, in questa speciale classifica - riportata da 'Opta' - occupa solo il quarto posto. E' Roberto Carlos (16 centri) il difensore che ha fatto più reti in Champions League. Il brasiliano precede Piqué (11), Panucci (11), Ramos (10) e Terry (10).

M.S.