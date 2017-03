Barcellona-Psg, furia francese: quante proteste per il rigore!

08/03/2017 22:09

BARCELLONA PSG RIGORE / Remuntada ad un passo per il Barcellona. Al 50' la squadra di Luis Enrique è già sul 3 a 0 grazie alla rete di Suarez, all'autogol di Kurzawa e ad un rigore trasformato da Messi. Un rigore che, però, farà molto discutere: i calciatori francesi hanno, infatti, protestato molto sostenendo che non ci sia il fallo di Meunier su Neymar. L'arbitro, che inizialmente non aveva assegnato il rigore ha poi cambiato idea, dando vita alla furia del Psg.

M.S.