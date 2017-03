Genoa-Sampdoria, Miguel Veloso sul derby: "Siamo tutti carichi"

08/03/2017 21:23

GENOA SAMPDORIA MIGUEL VELOSO / Genova attende con ansia il derby di sabato prossimo tra Genoa e Sampdoria. Miguel Veloso, presente oggi alla 'Junior Tim Cup', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Alla loro età volevo solo divertirmi e stare con i miei amici per condividere momenti di gioia e spensieratezza. Volersi bene e stare in gruppo e la cosa più importante e questi valori vanno conservati anche da adulti. Derby? In questo periodo sono fuori per infortunio e soffro ancora di più, quella di sabato è una grandissima partita. I miei compagni sono tutti carichi, sono gare che non si possono descrivere".

M.D.A.