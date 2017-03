Cagliari, Giulini: "Voglio una reazione. Tavecchio? Ecco cosa mi aspetto"

08/03/2017 21:14

CAGLIARI GIULINI DESSENA / Giornata di rinnovi in casa Cagliari. I sardi hanno annunciato il prolungamento del contratto di Dessena. Il numero del club, Tommaso Giulini, è intervenuto in conferenza stampa parlando del centrocampista: "Daniele ha lottato come un leone - ha ammesso il numero uno del Cagliari - Sono contento abbia potuto dimostrare di nuovo il suo valore e attaccamento".

PRESIDENTE FIGC - "A Tavecchio auguro il meglio, nella speranza ci sia sempre più considerazione per tutte le 20 squadre di A".

RISCATTO - "Domenica mi aspetto una reazione da squadra, il desiderio è di vedere una partita grintosa. Daniele è un capitano che ha sempre messo il Cagliari davanti a tutto, dal primo giorno".

M.S.