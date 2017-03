Napoli-Crotone, Vrenna: "Faremo il possibile"

08/03/2017 20:53

NAPOLI CROTONE VRENNA / Crotone atteso dalla difficile trasferta in terra partenopea. Raffaele Vrenna, presidente del club calabrese, ha analizzato la prossima gara contro il Napoli: "Mancano 11 partite e noi dobbiamo fare 4 vittorie e 2 pareggi: faremo il possibile domenica, ma sarà dura - dice a 'Radio Crc' - Spero d'esser a Napoli per vivere la città, per il mare, per la gente che meriterebbe di vincere qualcosa. In campionato stiamo facendo del nostro meglio: siamo riusciti a rimodernare lo stadio arrivando 16 mila spettatori. Mi aspettavo qualcosa in più dalla classifica, ma crediamo ancora alla salvezza. I ragazzi stanno lavorando bene, noi siamo i più vivi e con Cagliari e Sassuolo potevamo essere a tre punti dalla salvezza, ma abbiamo commesso degli errori. Ieri ho visto la gara del Napoli mi è dispiaciuto che abbia perso".

M.D.A.