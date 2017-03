Napoli, Schwoch: "Che rammarico col Real Madrid..."

09/03/2017 05:42

NAPOLI SCHWOCH / Amarezza in casa Napoli dopo aver accarezzato l'idea di battere il Real Madrid al 'San Paolo'. Stefan Schwoch, ex attaccante con un passato in maglia azzurra, è tornato sulla gara di martedì sera: "Nei primi quarantacinque minuti il Napoli ha messo in seria difficoltà il Real Madrid: si è pensato in quel momento di poter veramente passare il turno - spiega a 'Radio Crc' - Resta il rammarico, ma quando si affrontano squadre simili ti aspetti che i singoli possano risolvertela ed infatti i due calci d'angolo, da cui poi son scaturiti i gol di Ramos, l'hanno dimostrato. I tifosi sono stati fantastici: con un popolo simile vinciamo sempre la Champions, voglio dir loro di esser fieri di questa squadra, che ha già fatto meglio rispetto al Napoli degli anni passati. Questa è una squadra che ha ancor dei limiti, purtroppo, per sedersi al tavolo delle grandi gli manca qualcosina, non a livello di gioco, ma a livello di mentalità. La società deve crescere: dall'organizzazione al presidente".

M.D.A.