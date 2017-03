Calciomercato Milan, Galliani rivela: "Ecco chi ha voluto Sosa"

08/03/2017 20:32

MILAN JUVENTUS SOSA GALLIANI / Sosa sta diventando uno dei protagonisti del nuovo Milan di Vincenzo Montella. Il centrocampista argentino con il nuovo anno ha giocato con più continuità rispetto ad inizio stagione.

L'amministratore delegato, Adriano Galliani, ai microfoni di 'Milan Tv', è tornato sull'acquisto del calciatore: "Una sera io e Gancikoff ci incontrammo a cena e avevamo un'idea su un centrocampista - ammette L'Ad - Montella ci consegnò la sua lista dei preferiti ed era presente anche Sosa. Senza parlarsi, società e allenatore concordavano sullo stesso nome. Il Besiktas non voleva venderlo. Lui voleva tantissimo venire al Milan e ha rinunciato a molti soldi per venire qui. I tifosi si lamentano del denaro speso per comprarlo, ma non sa che José ha praticamente pagato di suo per arrivare. Lo conosco delle Olimpiadi del 2008. Dopo un periodo di ambientamento ha dimostrato quanto vale".

JUVENTUS - Intercettato prima della cena della squadra, Adriano Galliani ha parlato anche della prossima sfida di campionato: "Ci sono tanti ricordi. Sono confronti ad altissimo livello. Ricordo il gol di Gullit e il match quello di Manchester - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Spero questa cena faccia bene, almeno allo stomaco (sorride, ndr.)".

M.S.