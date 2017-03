Calciomercato Napoli, agente Ghoulam: "Ci aggiorneremo"

08/03/2017 20:29

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Napoli alle prese con il rinnovo di Faouzi Ghoulam. Alessandro Moggi, agente del calciatore ha commentato la situazione del suo assistito: "Rinnovo? La cosa importante oggi è sottolineare che lui, come molti altri, ha fatto una partita straordinaria col Real - spiega a 'Radio Crc' - Per altre cose ci aggiorneremo più avanti. Tonelli? Sta lavorando per recuperare e il prima possibile ci auguriamo che possa tornare in campo".

M.D.A.