Milan, Maiorino porta a cena la squadra

08/03/2017 20:15

MILAN MAIORINO / Non c'è due senza tre. In casa Milan ancora una cena di gruppo a due giorni da una sfida in campionato. La prima volta, prima del match contro la Fiorentina, era toccato a Carlos Bacca pagara per tutti; poi a Vincenzo Montella (prima del Chievo). Ora, invece, è la volta di Maiorino. Il direttore sportivo ha invitato tutto il gruppo al ristorante. Tra i partecipanti ci sarà anche Adriano Galliani. Il tutto a due giorni dalla super sfida, Juventus-Milan.

M.S