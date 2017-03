PSG, Kluivert: "Verratti resta. Chi non vorrebbe Messi..."

08/03/2017 20:05

PSG KLUIVERT / Obiettivo quarti di finale. Il PSG, dopo il 4 a 0 rifilato all'andata al Barcellona, stasera proverà ad evitare la 'remuntada' al 'Camp Nou'. Patrick Kluivert, direttore sportivo dei parigini, ha commentato la gara odierna con un occhio anche al calciomercato: "Dobbiamo evitare la loro rimonta, siamo pronti e l'abbiamo preparata bene - le sue parole a 'Premium Sport' - Poi nel calcio tutto può succedere. Tutti i giocatori vogliono vincere, non solo quelli del PSG. Nella prima gara abbiamo vinto 4 a 0 ma non vuol dire niente. Se stasera passiamo il turno, facciamo un bel passo per i quarti. Sono stato sei anni nel Barcellona, ma questo è il calcio: ora lavoro per un'altra squadra e come il Barça voglio vincere la Champions".

MERCATO - "Messi? Chi non lo vuole nella propria squadra? Ma adesso non pensiamo a questo argomento. Verratti? E' un giocatore molto importante per noi, dirige il nostro centrocampo: non va via, appartiene al Psg".

M.D.A.