PASSENGERS - Aubameyang rinato! Ibra, c'è sempre una prima volta

08/03/2017 20:20

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Hernandez a un passo dalla Cina, Sanchez sorridente verso l'addio. Bene Aubameyang, Cavani e Llorente. Delude Ibrahimovic.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ABEL HERNANDEZ (Hull City): stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, Abel Hernandez è stato molto vicino all'approdo in Cina. Il Beijing Guoan ha però incassato il 'no' del club inglese. Dovesse però l'Hull retrocedere in Championship, una clausola nel contratto dell'attaccante renderebbe possibile la rescissione per 12 milioni di euro.

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): serata drammatica per l'Arsenal, dominato anche al ritorno dal Bayern di Ancelotti. Intanto in panchina le telecamere pizzicano Sanchez intento a ridere. I tifosi si sono schierati contro di lui, in quello che è soltanto l'ultimo capitolo di una storia che pare destinata a concludersi con un addio. Inter e Juventus restano alla finestra.

TOP DELLA SETTIMANA

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): sempre decisivo Cavani, in gol dal dischetto all'80' contro il Nancy. Il Monaco continua la propria corsa ma, proprio grazie al 'Matador', i parigini sono a -3.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): il Leverkusen segna la rinascita di Aubameyang, che risponde alle critiche con un assist e una doppietta, per un Dortmund a -6 dal Lipsia.

FERNANDO LLORENTE (Swansea): impegnato nella lotta salvezza, lo Swansea può contare su Llorente, che continua a rispondere presente quando chiamato in causa. Doppietta decisiva contro il Burnley, con la rete del definitivo 3-2 al 92'.



FLOP DELLA SETTIMANA

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): capita a tutti di sbagliare, anche a un mostro sacro come Ibrahimovic. A tre punti dal quarto posto del Liverpool, Zlatan sbaglia un rigore al 72' contro il Bournemouth, calciando senza troppa convinzione. Sarebbe stato un prezioso 2-1.