Calciomercato Milan, Lopez: "Ottimista sulla permanenza all'Espanyol"

08/03/2017 18:56

MILAN LOPEZ ESPANYOL / Diego Lopez si appresta a dire addio al Milan a titolo definitivo. L'esperto portiere spagnolo, attualmente in prestito all'Espanyol, ha rivelato che "spero di poter continuare qui, sono sempre stato ottimista da questo punto di vista e sono convinto di poter fare cose importanti per questo club - le parole riportate dal sito 'sportmediaset.it' - Sono stato a Milano nei giorni scorsi, ma l'argomento è in mano ai due club e al mio agente".

M.R.