Gossip - Spalletti richiede la linea a fine intervista: ecco il motivo

08/03/2017 18:30

GOSSIP SPALLETTI / Luciano Spalletti tecnico... romantico. Dopo aver rilasciato una intervista a 'Sky Sport 24' in cui ribadiva i concetti espressi nella conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro il Lione, l'allenatore della Roma è tornato davanti alle telecamere e ha richiesto la linea per sopperire ad una dimenticanza. "Mi avevi chiesto come vivo il calcio e ti ho risposto che lo vivo al massimo. Tanto che mi sono scordato di fare gli auguri a te e a tutte le donne del mondo per l'8 marzo". La giornalista Roberta Noè, visibilmente sorpresa, ha ringraziato.

M.R.