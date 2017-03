Napoli-Real Madrid, Reina: "Sergio Ramos è immarcabile"

08/03/2017 18:21

NAPOLI REAL MADRID REINA SERGIO RAMOS / "Immarcabile": Pepe Reina parla così di Sergio Ramos e risponde indirettamente alle critiche sui due gol subiti dal Napoli contro il Real Madrid su calcio d'angolo. Il portiere azzurro ad 'as.com' ha raccontato la partita del 'San Paolo': "Il primo tempo è stato come lo avevamo sognato: creare pericoli e non lasciare campo a loro. Poi tutto è sfumato per un calciatore che è difficile da fermare come Sergio Ramos. La determinazione lo rende diverso dagli altri. E' immarcabile sui calci di fermo".

