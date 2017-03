Napoli-Real Madrid, a testa alta o eterne comparse: la piazza si divide

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/03/2017 18:30

NAPOLI REAL MADRID TIFOSI CHAMPIONS / La tanto attesa notte del San Paolo è infine giunta. La trepidante attesa di Napoli per il confronto con il Real Madrid di Zidane si è conclusa alle 20.45 di ieri. Sarri ha optato per la formazione titolare, con nessuna novità nella retroguardia e in attacco, affidandosi a Insigne, Mertens e Callejon per far male agli spagnoli.

Differente invece il discorso per quanto concerne il centrocampo, dove ad aver sempre assicurata un posto dal primo minuto è soltanto Marek Hamsik. Nel match decisivo contro il Real è stato confermato Diawara in cabina di regia, al fianco di un Allan chiamato a un pressing ossessivo, nonostante una condizione fisica non eccelsa.

Il Napoli regala ai propri tifosi il primo tempo dei loro sogni. Il Real si affida ai lanci lunghi per evitare la pressione dei partenopei, che fraseggiano con disinvoltura, concedendo a tratti il fianco a causa di errori individuali. Su uno di questi viene innescato Ronaldo, non in serata di grazia (come ormai da svariate settimane in Champions League), che aggira Reina e scaglia in porta un destro poco convinto, che anticipa la scivolata di Koulibaly ma trova il palo. Il 'San Paolo' esplode per la rete di Mertens e ricorderà per mesi il palo trovato poco dopo. Il 2-0 in casa come il possibile 3-2 al 'Bernabeu', ennesimo rimpianto di una stagione da 'vorrei ma non posso'.

Napoli-Real Madrid, da De Laurentiis a Sarri: tifosi stanchi di partecipare

Stando alle ultime news Napoli, in molti si sono apertamente schierati contro l'idea di un gruppo azzurro uscito dalla Champions League a testa alta. La gara d'andata ha lasciato insoddisfatti molti tifosi del Napoli, non soltanto il presidente De Laurentiis, contro il quale oggi in tanti si stanno scagliando.

Le dichiarazioni rilasciate a 'Premium Sport' tra andata e ritorno lasciano l'amaro in bocca. Prima della squadra i tifosi vorrebbero una crescita del club. Il primo tempo al 'San Paolo' lascia intravedere le potenzialità di questo gruppo, da anni ormai manchevole nell'aggiunta degli ultimi e decisivi tasselli. Dall'alternativa a Milik nel calciomercato estivo a ricambi difensivi all'altezza dei tre impegni. Godere della sola partecipazione è qualcosa che ha ormai stancato un'ampia frangia della tifoseria, che accusa De Laurentiis di non prendersi alcun rischio, preferendo un sicuro guadagno alla gloria.

Non mancano accuse anche a Sarri, reo d'essere eccessivamente integralista, pagando le proprie scelte con ben sei reti subite in due match. Particolare risalto viene dato alle due reti decisive di Ramos, che i centrali azzurri non avevano il compito di marcare a uomo. Il bel gioco convince parte della piazza fino al momento in cui non inficia il risultato. Dal fraseggio al limite dell'area agli schemi da calcio piazzato, sono tanti i tifosi che guardano con ammirazione alla praticità juventina dei vari Conte e Allegri.

Napoli-Real Madrid, Sarri fa la storia e promette successi

Non manca in città una gran fetta di tifosi esaltati ed entusiasti dopo la prova disputata al 'San Paolo'. Tre gol subiti non diminuiscono l'affetto per una squadra che dimostra di poter esprimere il proprio gioco contro chiunque.

Le reti di Sergio Ramos vengono definite episodiche, con il Napoli giunto invece alla rete di Mertens attraverso la manovra. Grande rimpianto per il palo e qualche protesta appena accennata per le spintarelle subite dal belga in area di rigore.

Questa serata verrà ricordata per anni e nelle stagioni a venire si penserà unicamente alla gran rete di Insigne al 'Bernabeu'. Tutti concordi però nella critica a De Laurentiis, richiamato ufficialmente dall'USSI. Il presidente è risultato nuovamente fallace nella gestione dei media, citando addirittura il giornalista Malfitano, al fianco del quale il club si era schierato con un tweet.

Ad oggi il tifo pare davvero spaccato in due ma, provando a guardare alla difficile rimonta cui gli azzurri saranno chiamati al 'San Paolo' contro la Juventus, il rischio di festeggiare unicamente un piazzamento in Champions è concreto. Al termine della stagione gli equilibri potrebbero dunque cambiare e la filosofia del 'al di là del risultato' perdere proseliti.