Lione-Roma, Lacazette sfida Dzeko: "Gli invidio i centimetri, ma sono più veloce"

08/03/2017 17:51

LIONE ROMA LACAZETTE DZEKO / Il match di Europa League tra Lione e Roma vivrà la sfida nella sfida dei bomber tra Lacazette e Dzeko, entrambi vicecapocannonieri nei rispettivi campionati. Nella conferenza stampa della vigilia il centravanti francese ci ha scherzato su: "A lui invidio i centrimetri... E' uno dei top attaccanti in Europa: io forse sono più veloce, lui magari è più forte nel gioco di testa. Io gioco sempre per dare il meglio, segnare è l'obiettivo di ogni attaccante. So che contro la Roma non avrò tante occasioni, sta a me concretizzarle. Proveremo a vincere per noi e per i tifosi. Ho fiducia nella fase offensiva, ma dobbiamo essere molto attenti anche in difesa per fare la differenza".

M.R.