Calciomercato Fiorentina, agente Rodriguez: "Inter bella occasione"

08/03/2017 17:19

CALCIOMERCATO FIORENTINA RODRIGUEZ INTER / Addio ormai sempre più probabile per Gonzalo Rodriguez: il difensore argentino, in scadenza di contratto con la Fiorentina, in estate potrebbe cambiare maglia. Lo dice il suo agente, José Iglesia, parlando a 'violanews.com': "La Fiorentina non mi ha più chiamato e quindi stiamo valutando altre opzioni. L'Inter sarebbe una bella occasione ma al momento non ci ho mai parlato: nessuno mi ha chiamato e io non li ho cercati. Tornare in Argentina non è piàù una opzione per Gonzalo".

B.D.S.