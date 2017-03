Barcellona, Hawass: "Messi un idiota". Poi arrivano le scuse

08/03/2017 16:58

BARCELLONA HAWASS MESSI / Prima ha parlato di Messi come di un "idiota" poi ha fatto dietronfront con tanto di comunicato di scuse. Zahi Hawass, famoso archeologo egiziano nonché ex ministro, ha diramato un comunicato per chiedere scusa all'attaccante del Barcellona che ha conosciuto qualche settimana fa nel corso di una visita in Egitto: "La visita di Leo Messi alle Piramidi è più importante di quella dei politici, dei capi di Stato e delle star di Hollywood; la gente comune incontrando Messi per la strada si ferma a interagire con lui, solo l'élite si interessa alla politica e ai politici. Non mi sono perso nemmeno una partita di Messi; gli avrei fatto da guida se non fosse stato per l'operazione chirurgica subita alla caviglia il giorno prima della visita del grande Messi".

Nel comunicato, inoltre, Hawass "si scusa con Leo Messi e i suoi fans per l'inconveniente causato da un fraintendimento, e ha spiegato che i brevi interventi televisivi a volte possono contribuire ai malintesi, poiché non permettono di spiegare ampiamente ciò che si desidera".

B.D.S.