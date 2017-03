08/03/2017 17:01

CALCIOMERCATO WOLFSBURG RANIERI / Finita la favola Leicester nel peggiore dei modi, adesso Claudio Ranieri è pronto a ripartire. Il tecnico romano vorrebbe continuare a lavorare in Premier League. Per questo motivo, secondo il tabloid britannico 'Leicester Mercury', avrebbe rifiutato l'offerta del Wolfsburg in vista della prossima stagione.

M.R.