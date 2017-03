Barcellona, il presidente dell'Athletic: "Parleremo con Valverde"

08/03/2017 16:33

BARCELLONA VALVERDE ATHLETIC - Ernesto Valverde continua ad essere l'indiziato numeno uno per sostituire il partente Luis Enrique sulla panchina del Barcellona. Il tecnico è al quarto anno sulla panchina dell'Athletic Bilbao e il presidente dei baschi, Urrutia, è pronto a parlare con lui del futuro. "Non posso prevedere quello che accadrà - ha risposto ai follower di Twitter del club basco - E' con noi da quattro anni, parleremo con lui per capire se continuare ancora insieme. Quando avremo avuto questa conversazione capiremo se Ernesto è il tecnico adatto per continuare a guidare l'Athletic anche il prossimo anno".

A.L.