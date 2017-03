SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, Juventus-Inter: che sfida per Bernardeschi!

08/03/2017 16:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BERNARDESCHI / Sfida a colpi di rilanci tra Inter e Juventus per Federico Bernardeschi: è questo lo scenario prospettato dai follower dell'account twitter di Calciomercato.it che hanno risposto al nostro sondaggio. Per il 46% i bianconeri dovrebbero, infatti, rispondere all'offerta nerazzurra per il calciatore della Fiorentina rilanciando; il 41% ritiene che i bianconeri devono puntare, invece, su Sanchez, mentre appena il 13% sostiene che la società piemontese debba acquistare Berardi in risposta al colpo Bernardeschi dell'Inter.

B.D.S.