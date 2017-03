Barcellona, Domenech cancella i blaugrana e Messi

08/03/2017 16:20

BARCELLONA DOMENECH MESSI / Dure critiche dalla Francia al Barcellona, impegnato stasera contro il Psg dopo la sconfitta per 4-0 dell'andata. E' l'ex cit francese Domenech ad attaccare il club blaugrana definito "l'ombra della squadra che ha dominato in Europa". Una squadra che si reggeva sul "sul fantastico trio di centrocampo, Iniesta, Busquets e Xavi" che ora non c'è più con "Xavi che non è stato proprio sostituito" e gli altri due che non giocano più come anni fa.

Niente può fare Messi che secondo Domenech "non ha più l'energia dei 20 anni" e soprattutto "non può vincere da solo le partite perché il calcio è uno sport di squadra".

B.D.S.