Juventus-Milan, Sosa: "Lo Stadium tabù non solo per noi"

08/03/2017 16:09

JUVE MILAN SOSA NAPOLI - José Sosa è arrivato l'estate scorsa al Milan. Dopo un primo periodo di adattamento, adesso sta trovando spazio nell'undici di Montella che lo sta utilizzando come regista davanti alla difesa. Un ruolo nuovo per il 'Principito' che potrebbe scendere in campo anche venerdì nel big match della ventottesima giornata di campionato contro la Juventus. "Lo 'Stadium' tabù per il Milan? Non solo per noi - ha detto il centrocampista a 'Premium Sport' - E' una partita difficile, ma dobbiamo pensare a noi e continuare a giocare in questo modo. Sarà un match molto importante. Più forte Dybala o Higuain? Difficile dirlo, io sono contento che sono tutti e due argentini così possiamo sfruttarli in Nazionale". Sosa, poi, ha parlato anche della sua ex squadra, il Napoli, ieri eliminato dal Real Madrid agli ottavi di Champions League: "Tifo sempre per le squadre dove ho giocato. Il Napoli mi è piaciuto tantissimo, peccato per come è finita ma è difficile giocare contro un squadra che ti può fare gol in moltissimi modi".

A.L.