Champions, Prandelli: "Napoli, senza campioni non si vince. La Juventus..."

08/03/2017 15:54

CHAMPIONS PRANDELLI NAPOLI JUVENTUS / L'ex commissario tecnico dell'Italia Cesare Prandelli ha parlato a 'Radio 24' dell'avventura delle italiane in Champions all'indomani dell'eliminazione del Napoli ad opera del Real Madrid: "Gli azzurri sono stati protagonisti per un'ora contro una grandissima squadra. Si affrontavano due squadre diverse: il Real Madrid ha una struttura dove grandi giocatori, che possono avere momenti difficili, poi ti risolvono comunque i problemi; il Napoli invece deve giocare un calcio perfetto per arrivare a quei livelli. Se non hai grandi giocatori alla fine ti rimane poco, solo la consapevolezza che il gioco ti può far avvicinare. Per superare questi grandi squadre servono almeno tre-quattro giocatori di quel livello. Ieri sera eravamo tutti orgogliosi di essere italiani, di vedere una squadra italiana che gioca un calcio propositivo, un calcio meraviglioso".

Sulla Juventus, invece, Prandelli dice: "Quest'anno due giocatori della seconda e della terza squadra e quindi è nata per arrivare in fondo a questa Champions. Poi chiaro, le difficoltà ci sono, però è diverso rispetto al Napoli: gli azzurri si basano solo sul gioco, per vincere però servono i grandi campioni. La Juve li ha".

B.D.S.