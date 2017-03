Calciomercato Barcellona, occhi puntati su Chelsea e Arsenal: tutti i nomi

08/03/2017 15:47

BARCELLONA AZPILICUETA BELLERIN - Questa sera il Barcellona tenterà la clamorosa 'remuntada' con il Paris Saint-Germain negli ottavi di Champions League partendo dal 4-0 a favore di Cavani e compagni. Nel frattempo, però, la società catalana guarda al futuro. Oltre alla guida tecnica, il Barça è alla ricerca di un rinforzo di spessore per la fascia destra difensiva. Stando a quanto riportato da 'Marca', lunedì il direttore sportivo spagnolo, Fernandez, ha visionato Azpilicueta in West Ham-Chelsea, ma non solo. Sul taccuino del dirigente sarebbero finiti anche l'ex Fiorentina Marcos Alonso e il centrocampista Nemanja Matic. Ieri, invece, è stato osservato da vicino Hector Bellerin in Arsenal-Bayern Monaco. Il Barcellona si muove in vista della prossima stagione.

A.L.