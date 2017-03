09/03/2017 02:27

SUNDERLAND ADZIC / In attesa di capire se sarà ancora in Premier League il prossimo anno, il Sunderland guarda al futuro e mette gli occhi su un giovane talento serbo. Il club inglese, come riferito da 'fichajes.com', sta seguendo con attenzione Luka Adzic, 18enne esterno offensivo della Stella Rossa di Belgrado.

B.D.S.