Latina, Mancini: "Stiamo facendo di tutto per salvare il club. Lotito e Longarini amici"

08/03/2017 15:31

LATINA MANCINI FALLIMENTO - Domani sarà il giorno decisivo per il futuro del Latina. E' in programma, infatti, il pronunciamento definitivo della Camera di Consiglio del Tribunale fallimentare. Il presidente del club pontino, Benedetto Mancini, spera in una soluzione felice: "La mia sensazione è che deve essere per forza positiva, anzi sono certo che sarà positiva - le sue parole al sito ufficiale del Latina - La squadra di dirigenti che ho messo in piedi è per salvare il Latina e per portare il Latina fuori da questo momento buio e nero. Dai giocatori, ai dirigenti, agli accompagnatori, agli amministrativi tutti stiamo lavorando per questo. Quello che sto facendo quotidianamente è mantenere in piedi, in prima persona, una struttura di duecento persone per far sì che diventi tutto normale e regolare. La squadra si sta allenando, ha fatto le trasferte e non manca nulla. Questo lo sto facendo in prima persona, non ci sta regalando niente nessuno. Le voci sono tante, io continuo a pensare e a lavorare nella stessa direzione. L'offerta irrevocabile di acquisto che ho presentato in Tribunale il 16 febbraio continua a essere valida". Mancini ha poi parlato della vicinanza con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e con l'amministratore unico della Ternana, Simone Longarini: "Sono amici. Lunedì (giorno dell'assemblea elettina del presidente Figc, ndr) siamo stati insieme tutto il giorno e ci sentiamo tutti i giorni, perché è un rapporto che va al di fuori dal calcio. Mi sento di dire che loro hanno una vicinanza personale e amicizia nel rispettare il lavoro che Benedetto Mancini sta facendo. Ci sentiamo perché loro apprezzano ciò che sto facendo e l'aiuto è più che altro morale. Noi non c'entriamo nulla con quello che è successo prima. Questo nostro lavoro è solo per far sì che questa società continui ad andare avanti in serie B e con obiettivi ancora più importanti. Questi amici mi dimostrano quotidianamente la loro vicinanza".

A.L.