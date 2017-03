Juventus, clamoroso Elkann: pensa all'addio di Agnelli

08/03/2017 14:31

JUVENTUS ELKANN AGNELLI / La Juventus che vola verso il sesto scudetto consecutivo ed è ancora in corsa in Champions e coppa Italia potrebbe non vivere un'estate tranquilla. Né dal punto di vista del calciomercato, con le voci su un possibile addio di Massimiliano Allegri, né dal punto di vista societario con le news Juventus che parlano di un possibile cambio al vertice.

E' 'Il Giornale' a parlare di un addio di Andrea Agnelli alla presidenza bianconera nella prossima estate. Un cambio della guardia che sarebbe fortemente voluto da John Elkann, numero uno di Fca. Se dovesse concretizzarsi la fine dell'era Andrea Agnelli al vertice della Juventus, le ipotesi per la successione sono al momento tre. La prima è all'interno della famiglia con i nomi di Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e manager di spicco di Fca, e di Lapo Elkann in prima fila.

L'altra ipotesi vedrebbe la promozione di Pavel Nedved a presidente della Juventus, un ruolo alla Boniperti. Sempre nella stessa scia c'è l'ipotesi Alessandro Del Piero che potrebbe essere richiamato alla casa madre per guidare la società.

Juventus, dall'addio di Agnelli al dubbio panchina

La possibile fine dell'era di Andrea Agnelli si allaccia anche con le notizie sulla panchina: negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno alla Juventus di Antonio Conte reso possibile dalla separazione con Allegri. All'attuale tecnico bianconero non mancano certo le alternative, partendo dall'Arsenal che lo ha invididuato come successore di Wenger. Ma non solo estero: per Allegri si è parlato anche di un approdo all'Inter, con la società nerazzurra che ha sondato la disponibilità del tecnico, come confermato da Calciomercato.it. Dal presidente all'allenatore, la prossima estate in casa Juventus potrebbe essere quella della rivoluzione.

B.D.S.