Calciomercato Juventus, Dybala rinnova. Ma l'agente vuole fissare il prezzo...

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/03/2017 14:47

JUVENTUS DYBALA BARCELLONA - Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus è pronto: accordo fino al 2021 con ingaggio di circa 7 milioni di euro all'anno, quasi come Gonzalo Higuain, il colpo del calciomercato bianconero dell'estate 2016. La società, attraverso le parole dell'amministratore delegato Marotta, si dice tranquilla così come lo stesso calciatore: la firma sul nuovo contratto arriverà a breve. Ma questo non spegnerà le voci di mercato che circolano attorno al futuro de 'La Joya'. I due prinicipali club spagnoli, nonché eterni rivali, Real Madrid e Barcellona, sono accostati continuamente all'ex Palermo e, questa mattina, il 'Mundo Deportivo' riporta una notizia che, se fosse confermata, andrebbe a condizionare tutto il calciomercato Juventus.

Juventus, Dybala: qual è il prezzo del suo cartellino?

Secondo il giornale catalano, infatti, l'agente di Paulo Dybala, Pierpaolo Triulzi, vorrebbe chiedere agli uomini mercato della 'Vecchia Signora' di fissare un prezzo (non una clausola, beninteso) per il cartellino del 23enne attaccante della Nazionale argentina. In tal modo, chi vorrà andare all'assalto del bomber di Laguna Larga saprà già che dovrà soddisfare la richiesta del club italiano, così da evitare eventuali aste. Dybala, sempre secondo il 'Mundo Deportivo', sarebbe deciso a lasciare la Juventus in estate se dovesse arrivare un'offerta dal Real Madrid o dal Barcellona. Ma prima i catalani dovranno scegliere l'allenatore che sostituirà Luis Enrique. In ogni caso, entrambi i club hanno in rosa calciatori che potrebbero interessare alla Juventus: da Isco a Kovacic passando per Rakitic e Morata. Una situazione, quella di Dybala, da monitorare attentamente.