Milan, Ses 'trova' i 100 milioni: ora il nuovo contratto

08/03/2017 14:13

MILAN SES CLOSING / E tre: il Sino-Europe Sports è pronto a versare i cento milioni per la terza caparra per l'acquisto del Milan. Il gruppo cinese, riferisce 'gazzetta.it', sarebbe riuscito ad ottenere un ulteriore prestito e presto la cifra sarà nella disponibilità di Li Yonghong. A questo punto la palla passa ai legali che sono da giorni a lavoro sul nuovo contratto. Un passaggio importante perché i rappresentati della possibile futura proprietà rossonero vorrebbero avere l'opportunità di studiare i dettagli del nuovo accordo senza fretta. Ecco perché è possibile che si vada anche oltre il 10 marzo, data che originariamente doveva essere l'ultima disponibile per il versamento dei 100 milioni di euro della terza caparra e per la formalizzazione del nuovo contratto.

B.D.S.