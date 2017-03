08/03/2017 14:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO LUKAKU EVERTON / Il futuro di Romelu Lukaku sarà ancora all'Everton. Il potente centravanti belga, a lungo seguito dalla Juventus, ha trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale: 7 milioni di euro all'anno fino al 2022. Non solo: come rivela il 'Daily Mirror', all'interno del contratto verrà inserita anche una corposa clausola di rescissione per la quale non sono state ancora rese note le cifre.

D.G.