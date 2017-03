08/03/2017 13:51

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVI MURGIA LOMBARDI / Non solo Strakosha. La Lazio è molto attiva sul fronte dei rinnovi per altri due giovani della propria 'cantera': come riporta il 'Corriere dello Sport', si tratta di Cristiano Lombardi e Alessandro Murgia. I due, autentici pupilli di Simone Inzaghi, sono pronti a prolungare coi capitolini firmando un quinquennale.

D.G.