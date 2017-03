08/03/2017 13:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO PSG / Si fa in salita per la Juventus la strada che a Isco. Come rivela 'L'Equipe', Unai Emery ha richiesto espressamente il suo acquisto alla dirigenza del Paris Saint-Germain: lo reputa perfetto per i suoi schemi tattici e vuole approfittare della scadenza fissata al 2018 del contratto che lo lega al Real Madrid.

D.G.