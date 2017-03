Calciomercato Juventus, il fratello di Verratti: "Sognava i bianconeri, ora..."

08/03/2017 13:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS FRATELLO VERRATTI PSG / Marco Verratti è senza ombra di dubbio uno dei rammarichi più grandi della Juventus. E, probabilmente, anche dello stesso regista: "Pensavo andasse alla Juve perché quand’eravamo piccoli, quando giocavamo a calcio in camera, il nostro sogno erano i bianconeri", ha rivelato il fratello Stefano a 'L'Equipe'.

Ormai sono passati 5 anni dalla scelta di sposare il Paris Saint-Germain ed il suo futuro sarà ancora in Francia: "Penso che se potesse, Marco rimarrebbe tutta la vita al Psg - ha proseguito Stefano Verratti - Lui è molto attaccato a quella città, lì è nato suo figlio. I compagni cambiano, ma la squadra e la città restano. A Parigi Marco è diventato un uomo. Secondo me, in Italia tornerebbe solo nel momento in cui il Psg decidesse di non ritenerlo più utile. Io spero che possa chiudere la carriera nel Pescara, quando magari avrà 30 o 32 anni. Magari può fare prima un anno in Cina",

In conclusione un aneddoto relativo al passato: "Quando aveva 14 anni il Milan lo voleva, Marco decise di non andarci perché era troppo giovane. Sarebbe stato triste, avrebbe giocato male. L'estate del 2012? Un amico mi mostrò un giornale che diceva che Marco sarebbe andato alla Juve! Ma lui aveva già firmato con il PSG. Tutto fatto in una settimana. Mia madre era sorpresa della sua scelta di partire dall’Italia. Ammetto di aver avuto paura che lui rimpiangesse la sua scelta. Ma in realtà voleva dire che era già molto forte".

D.G.