08/03/2017 12:53

JUVENTUS TARDELLI / Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, è tornato a parlare della tragedia dell'Heysel durante il Premio Bianconeri Amarcord a Monsano in provincia di Ancona: "Io non ho mai vinto la Coppa dei Campioni, cioè l'ho vinta ma non l'ho... vinta. Non la riconosco" le sue parole riportate dal 'Corriere dello Sport'.

S.D.