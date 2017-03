Calciomercato Juventus, assalto bianconero a Iñaki Williams

08/03/2017 12:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS IñAKI WILLIAMS / La Juventus fa sul serio per Iñaki Williams, attaccante dell'Athletic Bilbao seguito anche dal Liverpool. Secondo quanto scrive in Spagna 'Deia', la trattativa è condotta da Fabio Paratici, che ha fatto visionare a più riprese il calciatore e avviato i primi contatti per portare a termine l'operazione. La clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro non spaventerebbe la dirigenza bianconera.

S.D.