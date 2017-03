Napoli-Real Madrid, UFFICIALE: la UEFA toglie un gol a Sergio Ramos!

08/03/2017 12:09

NAPOLI REAL MADRID AUTOGOL MERTENS / Decisione ufficiale della UEFA in merito al secondo gol del Real Madrid nella partita di Champions League di ieri al 'San Paolo' terminata 1-3: l'organismo internazionale ha tolto la rete a Sergio Ramos (niente doppietta per lui), registrando la marcatura come autogol di Dries Mertens.

La decisione della Uefa, ovviamente, non cambia nulla ai fini del risultato della partita e dell'esito della qualificazione al prossimo turno di Coppa. Per Mertens, però, oltre al danno è arrivata la beffa.

S.D.