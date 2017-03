Roma, Dzeko: "E' la mia stagione migliore. Totti è una leggenda"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/03/2017 11:54

ROMA DZEKO LIONE / Dopo i dubbi sollevati da molti su Dzeko nella passata stagione, l'ex Manchester City sta facendo ricredere tutti a suon di gol, in Italia e in Europa. E' la guida della squadra di Spalletti, che non molla il sogno scudetto, anche se ora le chance sono più ridotte. Guiderà inoltre i giallorossi in Europa League, competizione nella quale la Roma rientra nella lista tra i favoriti, soprattutto dopo aver eliminato il Villarreal. Intervistato da 'Uefa.com', ha commentato le ultime news Roma. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Non sento i miei 30 anni. Ammetto che questa è forse la mia miglior stagione di sempre. Sono in forma e pronto per il campo. Questo però non è affatto un caso. Lavoro molto, prime e dopo l'allenamento".

TRIPLETTE - "Ne ho realizzate due e spero ce ne siano altre. Segnare tre gol non è mai facile ma farlo in Europa League mi fa capire d'aver realizzato qualcosa di grande. E' qualcosa che mi motiva moltoe intendo continuare a far gol. Dopo la prima tripletta ho portato il pallone a casa. Una l'ha subito preso e non voleva lasciarlo andare. Ci ha giocato per un giorno intero e così la seconda tripletta l'ho dedicata a lei".

Dzeko si prende la Roma ma Totti significa tutto per la città

Impossibile non parlare di Totti quando si fa riferimento a Roma, intesa come squadra e città. Dzeko ha ormai avuto modo di conoscere lo storico capitano giallorosso, rendendosi conto del rapporto viscerale che lo lega alla piazza: "Significa tutto per la Roma. Quando non gioca dall'inizio, sentiamo i tifosi impazzire non appena si alza dalla panchina per scaldarsi. L'Olimpico' s'infuoca. E' una vera e propria leggenda di Roma e della Roma. Quando però hai modo di parlargli, non diresti mai e poi mai che è una star. E' molto simpatico e tratta tutti bene. E' un onore per me poter giocare con lui".