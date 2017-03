Calciomercato Inter, 'fatta' per Bernardeschi: colpo da 40 milioni

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/03/2017 11:33

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi indosserà la maglia dell'Inter nella stagione 2017/2018; la 'bomba' di calciomercato è lanciata questa mattina dalle colonne de 'Il Messaggero'.

Secondo il quotidiano, sarebbe "tutto fatto": Suning e Della Valle avrebbero raggiunto l'accordo sulla base di 40 milioni di euro e l'Inter, inoltre, avrebbe trovato anche l'intesa con Beppe Bozzo (manager del numero 10 della Fiorentina). Superata la concorrenza della Juventus per questo primo colpo di calciomercato Inter.

Bernardeschi tra l'amore della Fiorentina e le sirene Inter... e non solo

Federico Bernardeschi aveva parlato del suo rapporto con Firenze e la Fiorentina all'inizio del mese di febbraio: "Questa Fiorentina è frutto del bel lavoro che c'è dietro e che, di solito e forse purtroppo, si apprezza solo alla fine. Attorno a noi e tanti altri giovani c'è un progetto ed è questo che fa la differenza. Le parole di Corvino? E' giusto che una società debba difendere sempre i propri talenti. Io sì, mi sento la maglia cucita addosso, perché sono arrivato a Firenze che avevo 12 anni. Ho giocato nelle giovanili e sono arrivato fino alla prima squadra. Mi sono legato alla Fiorentina, credo che sia gusto e ne sono persino orgoglioso. Le offerte degli altri club? L'amore per la maglia viola, sulla bilancia, peserà eccome".

Abbiamo già accennato del duello Inter-Juventus per Federico Bernardeschi; le parole pronunciate da Gianluigi Buffon durante un recente incontro nella sede della Juve col suo concittadino Francesco Gabbani ("E' l'aria buona di Carrara, magari l'anno prossimo viene anche Bernardeschi!") avevano fatto 'sognare' i tifosi bianconeri. Ora, però, la doccia fredda nerazzurra! Federico Bernardeschi è solo uno dei tanti obiettivi condivisi da Inter e Juventus: nella lista spiccano Domenico Berardi, Alexis Sanchez, Corentin Tolisso e Seko Fofana. Non va dimenticato, poi, che l'Inter ha effettuato un primo sondaggio con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista dell'estate.