FOTO - Ranking UEFA per Club: Napoli, sconfitta 'indolore'. Juve giù dal podio!

RANKING UEFA CLUB / In attese delle partite di Champions e Europa League in programma tra oggi e domani, la UEFA ha aggiornato il Ranking per Club. Nella classifica stagionale, il Real Madrid balza in testa grazie alla vittoria al 'San Paolo' contro il Napoli, che nonostante il ko resta stabile al 13esimo posto. Cala, invece, la Juventus: i bianconeri sono ora al quarto posto.

CLASSIFICA STAGIONALE:

#1 - Real Madrid

#2 - Atletico Madrid

#3 - Bayern Monaco

#4 - JUVENTUS

#5 - Psg

#6 - Siviglia

#7 - Barcellona

#8 - Borussia Dortmund

#9 - Arsenal

#10 - Manchester City

#11 - Leicester

#12 - Bayer Leverkusen

#13 - NAPOLI

#25 - FIORENTINA

#26 - ROMA

CLASSIFICA GENERALE:

#1 - Real Madrid

#2 - Bayern Monaco

#3 - Barcellona

#4 - Atletico Madrid

#5 - JUVENTUS

#6 - Psg

#7 - Borussia Dortmund

#8 - Siviglia

#9 - Benfica

#10 - Chelsea.

