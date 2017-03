Juventus, Chiellini non ci sarà contro il Milan

08/03/2017 11:07

JUVENTUS CHIELLINI PORTO MILAN / Giorgio Chiellini non ci sarà contro il Milan di Montella. Nella giornata di ieri ha effettuato degli esami ch ehanno confermato il problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Un fastidio lieve, la cui entità però non gli consentirà di scendere in campo contro i rossoneri.

L'obiettivo dei bianconeri è dunque quello di valutare giorno per giorno le sue condizioni, da oggi a martedì, data del ritorno di Coppa contro il Porto. Sarà poi Allegri a decidere se rischiarlo o lasciarlo in panchina a scopo precauzionale.

