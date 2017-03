Calciomercato Lazio, Tare ai saluti? Nuovo arrivo in dirigenza

08/03/2017 10:42

CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Grandi manovre in casa Lazio: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Il Messaggero', il presidente Lotito starebbe pensando di accogliere come nuovo direttore generale biancoceleste Simone Longarini, attuale amministratore unico della Ternana e figlio di Edoardo, imprenditore e vecchia conoscenza del patron biancoceleste. Il numero uno dei capitolini, per ora, smentisce ogni possibile voce, ma l'amministratore unico della Ternana accetterebbe di buon grado la poltrona. Il quotidiano, inoltre, fa riferimento all'ipotesi che l'attuale direttore sportivo Igli Tare possa essere in uscita.

S.D.