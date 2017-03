DIRETTA Serie A, Juventus-Milan: segui la cronaca LIVE. Allegri sorprende

Maurizio Russo

10/03/2017 18:37

DIRETTA JUVENTUS MILAN LIVE / AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Allegri sorprende con quattro novità di formazione: Barzagli e Asamoah sugli esterni di difesa, Khedira e non Marchisio a centrocampo, Dani Alves nel trio di trequartisti al posto di Cuadrado.

La 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno, si apre con la super sfida tra Juventus e Milan. Anticipata la gara per gli impegni dei bianconeri in Champions, la squadra di Allegri vuole vendicare la sconfitta dell'andata e allungare ulteriormente in vetta alla classifica, mentre quella di Montella sogna il colpaccio che le permetterebbe di agganciare momentaneamente la Lazio al quarto posto. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Juventus Stadium' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Zapata, Romagnoli; Kucka, Sosa, Bertolacci; Ocampos, Bacca, Deulofeu. All. Montella

CLASSIFICA: Juventus punti 67, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50, Fiorentina 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.