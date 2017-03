DIRETTA Europa League, Lione-Roma: FORMAZIONI UFFICIALI! - LIVE

Maurizio Russo

09/03/2017 20:05

DIRETTA LIONE ROMA LIVE / Reduce da due pesanti sconfitte in Coppa Italia e in campionato, la Roma vuole rialzare la testa in Europa League. L'impegno non è tra i più facili per gli uomini di Spalletti, che faranno visita al Lione nel match di andata degli ottavi di finale. La squadra di Genesio, reduce dalla Champions League, ha eliminato l'Az Alkmaar nei sedicesimi, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio sul Villarreal. Calciomercato.it vi offre il match del 'Parc Olympique Lyonnais' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LIONE (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Ghezzal, Lacazette, Valbuena. All. Genesio.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko. All. Spalletti.