Juventus, possibile deferimento per il presidente Agnelli

08/03/2017 10:00

JUVENTUS AGNELLI ULTRAS BOSS / Nella giornata di ieri il presidente della Juventus Agnelli ha ribadito di non aver mai incontrato Rocco Dominello, presunto boss della n'drangheta. Ha così smentito alcune notizie circolate e, ribadisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', a confermare la tesi del presidente bianconero sono le carte dell'inchiesta 'Alto Piemonte'.

Il 4 agosto scorso, con il permesso dei pm che lo stavano interrogando, Alessandro D'Angelo, capo della security della Juventus, aveva chiamato il presidente Agnelli, così da chiedergli se avesse incontrato di persona Dominello. Per almeno quattro volte Agnelli ha risposto: "Impossibile", senza sapere che la telefonata fosse intercettata.

In un'altra conversazione ascoltata invece Agnelli ribadisce come Dominello non fosse presente alle 'riunioni collettive' con i capi della tifoseria. In merito il presidente si è espresso nel memoriale difensivo, ribadendo come le azioni in merito alla richiesta dei biglietti siano state atte a disinnescare potenziali tensioni. Le carte dell'inchiesta sono state trasmesse alla procura della Figc, che ha chiuso le indagini, che potrebbero portare al deferimento del presidente bianconero.

L.I.