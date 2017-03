DIRETTA Champions League, Barcellona-Psg: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

08/03/2017 19:45

DIRETTA BARCELLONA PSG LIVE / Remuntada. Il Barcellona è chiamato all'impresa titanica nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League per ribaltare il clamoroso 4-0 subito all'andata contro il Paris Saint-Germain e accedere ai quarti. La formazione di Luis Enrique deve vincere con cinque gol di scarto per eliminare i francesi, mentre quella di Emery può permettersi il lusso di perdere con una differenza di quattro reti se ne segnerà almeno una. Calciomercato.it vi offre il match del 'Camp Nou' in tempo reale.