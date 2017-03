Lazio e Genoa, lo Scudetto 1915 sta arrivando!

08/03/2017 09:49

SCUDETTO 1915 LAZIO GENOA / Potrebbero arrivare novità a breve sull'assegnazione dello Scudetto 1914/1915: secondo quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna de 'Il Messaggero', dopo la rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza FIGC sale l'ottimismo in casa Lazio per l'assegnazione ex aequo con il Genoa del titolo. La decisione finale potrebbe arrivare a maggio in concomitanza del primo consiglio federale ma il Presidente Federale ha la facoltà, in caso particolari, di abbreviare i termini e la conclusione dei procedimenti.

S.D.