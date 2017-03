Juventus, moglie di Bonucci: "Prima era un muro di silenzio. Al City ci abbiamo pensato..."

08/03/2017 09:14

JUVENTUS BONUCCI MACCARI / Si è spesso fanno cenno alla vita privata di Leonardo Bonucci nei mesi scorsi, date le difficoltà che il centrale della Juventus ha dovuto affrontare. Nel giorno della festa delle donne però 'Tuttosport' pubblica una lunga intervista alla sua metà, Martina Maccari: "Mimosa? Leonardo ha capito che è vietata. Non è una festa che sento particolarmente e mi sono sempre guardata bene dall'uscire in questa serata".

SPORTIVE - "Ammiro soprattutto le tenniste, mentre la Compagnoni è stata l'atleta della mia adolescenza. Ho sciato anch'io per anni, con un padre maestro. Mio fratello invece gioca a tennis. Ci mancava il calciatore (ride ncdr)".

MANTENUTA - "Credo ci siano moglie diverse per uomini diversi. Donne di tutti i tipi insomma. Che le mogli dei calciatori siano ricche è la realtà e la gente è molto infastidita da chi ha soldi senza guadagnarli. Sui social mi danno spesso della 'mantenuta' ma la cosa non mi tocca. In passato soffrivo per l'etichetta 'moglie di', mentre ora ho imparato a riderci su. Conta che in casa io sia Martina".

BONUCCI - "Lui mi ha fatto mettere la testa a posto. Ero una ribelle. Io invece gli ho fatto scoprire il bello della comunicazione. In passato era un muro di silenzio. E' un ottimo padre e l'immagine che ho di lui a casa è sul divano, mentre gioca con i bambini".

ALLEGRI - "Io sono il suo confessionale e non proferisco parola. Mi è dispiaciuto vederlo in tribuna su uno sgabello ma ora è sereno. L'importante è che tutto sia tornato alla normalità".

MANCHESTER CITY - "Ne abbiamo ovviamente parlato ma è durata un giorno. Abbiamo poi dovuto affrontare cose più importanti, con Matteo che stava male. In certi casi, ti chiami 'Bonucci' o 'Pincopallo', non cambia nulla".