Calciomercato Juventus, torna l'ombra di Guardiola su Alex Sandro

08/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Alex Sandro, ci risiamo: l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha posto in cima alla sua lista dei desideri per il calciomercato estivo il terzino brasiliano della Juventus, già corteggiato dai 'Citizens' appena prima del suo trasferimento in bianconero.

Lo scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', secondo cui la risposta della Juve è una proposta di rinnovo a 4,5 milioni di euro all'anno fino al 2021 (l'attuale accordo prevede un ingaggio da 2,8 milioni fino al 2020). Il giocatore piace anche ad Arsenal e Chelsea in Premier League.

S.D.