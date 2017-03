Calciomercato Napoli, da Dolberg a Isimat-Mirin: passione per l'Olanda

08/03/2017 08:40

NAPOLI GIUNTOLI CONTI KLAASSEN DOLBERG / Il Napoli dovrà riuscire ad accantonare la delusione per l'uscita dalla Champions League, prendendo soltanto il buono della doppia sconfitta contro il Real Madrid. Gli sprazzi di gioco espressi, soprattuto nella gara di ritorno, sono indice di una crescita innegabile, che gli azzurri saranno chiamati ad alimentare nella prossima stagione.

Intanto Giuntoli è al lavoro per il mercato di giugno, guardando all'Italia ma soprattutto all'Olanda. Sul fronte nostrano si torna a parlare di Conti, come riporta il 'Corriere dello Sport'. Il terzino dell'Atalanta piace molto ma la gestione interna potrebbe risultare complessa, dal momento che il suo procuratore è Mario Giuffredi, che cura anche gli interessi di Hysaj.

In Eredivisie si torna a guardare con interesse a Dolberg, sostituto all'Ajax di Milik. E' ormai da mesi il vero obiettivo per l'attacco azzurro, con il Napoli che dovrà decidere il futuro di Duvan Zapata, soprattutto in caso di nuovi acquisti in quel ruolo. Per il centrocampo invece non si molla Klaassen, in passato a un passo dalla squadra partenopea. A 24 anni sarebbe ora del salto e, con un giocatore del genere in squadra, Sarri potrebbe anche ipotizzare un nuovo modulo, sfruttandolo come trequartista.

Non è un mistero che il Napoli cerchi un vice Callejon affidabile e, restando in casa Ajax, questi potrebe essere Bertrand Traoré, classe '95 in prestito dal Chelsea. Per la difesa infine, data l'età di Albiol e i problemi fisici di Tonelli, si guarda a Isimat-Mirin, 26enne centrale del PSV.

L.I.